रिंकू सिंह का इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार आगाज, आयरलैंड के खिलाफ खेली तूफानी पारी

आईपीएल 2023 के स्टार रिंकू सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार आगाज किया है. आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से डेब्यू कर रहे रिंकू सिंह को पहले टी-20 मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल सका था, मगर दूसरे टी-20 मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला. बल्लेबाजी में डेब्यू कर रहे रिंकू सिंह ने धमाकेदार पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में तीन छक्का और दो चौका लगाया.

रिंकू सिंह ने 38 रन की विस्फोटक पारी खेली

रिंकू सिंह ने इस मैच में 21 गेंद का सामना किया और 38 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में दो चौका और तीन छक्का लगाया. उन्होंने बैरी मैकार्थी के ओवर में दो छक्का और एक चौका लगाया. भारत की पारी के 20वें ओवर में भी रिंकू सिंह ने एक छक्का लगाया. मार्क अडार की गेंद पर वह क्रेग यंग को कैच दे बैठे. रिंकू सिंह ने अपनी पारी की संभलकर शुरुआत की थी, उन्होंने 15 गेंद में 15 रन बनाए थे, मगर अगले छह गेंद में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की.