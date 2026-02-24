By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Rinku Singh को अचानक छोड़ना पड़ा टीम इंडिया का साथ, परिवार में मेडिकल इमर्जेंसी के चलते लिया फैसला
रिंकू सिंह के पिता बीमार बताए जा रहे हैं, जो ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में भर्ती है. वह जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अगले मैच से बाहर रह सकते हैं.
Rinku Singh Returns Home Due To Medical Emergency in Family: T20 वर्ल्ड कप में मैच फिनिशर की भूमिका में खेल रही आक्रामक बल्लेबाज रिंकू सिंह को पारिवारिक कारणों के चलते अचानक टीम का साथ छोड़ना पड़ा है. उनके परिवार में मेडिकल इमर्जेंसी बताई जा रही है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से जुड़े सूत्रों के आधार पर यह जानकारी दी. मंगलवार को रिंकू यहां एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारत के ट्रेनिंग सत्र में शामिल नहीं हुए, जबकि उनके बाकी साथी खिलाड़ियों ने नेट सत्र के दौरान मौजूद थे.
रिंकू सिंह के पिता की हालत गंभीर
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया, ‘रिंकू सिंह परिवार में आपात स्थिति की वजह से चेन्नई से घर वापस लौट गए हैं. वह चेपक में भारत के अभ्यास सत्र में शामिल नहीं हुए.’ सूत्रों के मुताबिक रिंकू के पिता खानचंद सिंह को गंभीर हालत में ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं . इसलिए खिलाड़ी को वापस जाना पड़ा.
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू का खेलना मुश्किल
रिंकू के अचानक घर लौटने के चलते इस बाएं हाथ के खिलाड़ी के गुरुवार को यहां जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के ‘करो या मरो’ के सुपर 8 मैच में खेलने को लेकर संदेह है.
अभी तक T20 वर्ल्ड कप में नहीं चले हैं रिंकू
अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की 76 रन की हार के दौरान रिंकू खाता खोलने में नाकाम रहे थे, जबकि नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने 6 रन बनाए थे. इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 11, नामीबिया के खिलाफ एक और अमेरिका के खिलाफ छह रन बनाए थे.
रिंकू की जगह किसे मिल सकता है मौका!
पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज ने ज्यादातर मौकों पर नंबर 8 पर बैटिंग की. इस दौरान उन्होने सभी 5 पारियों (6, 1, 11*, 6* और 0) कुल 24 रन बनाए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा अगर रिंकू गुरुवार को खेले जाने वाले मैच तक टीम इंडिया से नहीं जुड़ते हैं तो फिर उनके स्थान पर किसे मौका मिलता है. क्या टीम इंडिया वॉशिंग्टन सुंदर के साथ अक्षर पटेल को मौका देगी, जो टीम के उपकप्तान भी हैं. ऐसे में सुंदर नंबर 8 पर और अक्षर टीम की जरूरत के मुताबिक मिडल ऑर्डर में कहीं भी सेट होने के लिए तैयार होंगे.
अभिषेक शर्मा की फॉर्म पर भी चिंता
इस बीच टीम मैनेजमेंट खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा को लेकर भी पहले से ही चिंतित है. क्या वह लगातार 4 पारियों (0, 0, 0 और 15) में फ्लॉप हो चुके अभिषेक के स्थान पर संजू सैमसन को मौका देना पसंद करेगा या फिर अब भी अभिषेक शर्मा में ही भरोसा जताना चाहेगा.
