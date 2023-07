5 छक्कों के बाद जिंदगी में काफी बदलाव आया, स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह का खुलासा

आईपीएल 2023 के एक मैच में एक ओवर में पांच छक्के लगाकर सुर्खियों में आए रिंकू सिंह को आगामी एशियन गेम्स 2023 के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में चुना गया है. आईपीएल के 16वें सीजन के बाद से ही रिंकू को टीम इंडिया में शामिल करने की मांग लगातार की जा रही थी. अब टीम में चयन के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस स्टार बल्लेबाज ने खुलासा किया है कि एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में चुने जाने के बाद उनके परिवार का रिएक्शन कैसा था.

घरेलू क्रिकेट में कई सीज़न में अच्छा प्रदर्शन करने और आईपीएल 2023 सीज़न में शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, जहां उन्होंने केकेआर के लिए 14 मैचों में 474 रन बनाए, रिंकू को कैरेबियन में टी20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था, हालांकि, बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बाद में एशियाई खेलों 2023 के लिए जगह बना ली, जो चीन के हांगझाऊ में आयोजित होने वाला है.

5 छक्कों के बाद जिंदगी में काफी बदलाव आया

बीसीसीआई की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में रिंकू सिंह ने कहा कि घर पर हर कोई चाहता था कि मैं भारत के लिए खेलूं और जब मेरा चयन हुआ तो सभी झूम उठे. 25 वर्षीय खिलाड़ी ने यह भी खुलासा किया कि आईपीएल 2023 सीज़न के दौरान गुजरात टाइटन्स के तेज गेंदबाज यश दयाल के एक ओवर में पांच छक्के लगाने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया है.

उन्होंने कहा कि उन पांच छक्कों के बाद जिंदगी में काफी बदलाव आया, उस वक्त लोग मुझे जानते थे लेकिन मैं उतना लोकप्रिय नहीं था, उसके बाद काफी लोग मेरे बारे में जानने लगे.