रायपुर। भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्तमान T20I सीरीज में दबाव की परिस्थितियों में भी शांत बने रहकर अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने का श्रेय इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में खेलने को दिया.

रिंकू ने चौथे मैच में 29 गेंद पर 46 रन बनाए जबकि सीरीज में अपना पहला खेल रहे जितेश शर्मा ने 19 गेंद पर 35 रन की पारी खेली. इससे भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 174 रन का चुनौती पूर्ण स्कोर खड़ा किया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट पर 154 रन पर रोक कर पांच मैच की सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त हासिल की.

भारत की शुक्रवार को यहां 20 रन से जीत के बाद रिंकू ने बीसीसीआई टीवी पर जितेश से कहा, ‘‘मैं लंबे समय से खेल रहा हूं. मैं पिछले 5-6 साल से आईपीएल में खेल रहा हूं, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा. मैं खुद पर भरोसा रखता हूं और शांत बने रहने की कोशिश करता हूं.’’

जितेश ने स्वीकार किया कि जब वह बल्लेबाजी के लिए उतरे तो काफी दबाव में थे. उन्होंने कहा,‘‘ऐसा नहीं लग रहा था कि यह तुम्हारी (रिंकू) पहली सीरीज है. जब मैं बल्लेबाजी के लिए उतरा तो काफी दबाव में था लेकिन तुम बहुत शांत थे और आसानी से शॉट लगा रहे थे. ’’ इशान किशन की जगह टीम में दिए गए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश ने उन्हें शांत चित बनाए रखने में मदद करने के लिए रिंकू का आभार भी व्यक्त किया.

Secret behind the giant six 😎

Roaring Raipur crowd 🔥

Adding calmness to the partnership 👏

On the mic with Rinku Singh & Jitesh Sharma 👌👌 – By @28anand

Watch the full Video 🎥🔽 #TeamIndia | #INDvAUS https://t.co/lc8Dfk7hI7 pic.twitter.com/RHaXeFnsmP

— BCCI (@BCCI) December 2, 2023