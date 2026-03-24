IPL 2026 शुरू होने से पहले ही रिंकू सिंह को मिला खास तोहफा! संभालेंगे ये जिम्मेदारी

Rinku Singh News: आईपीएल 2026 शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज रिंकू सिंह के लिए मैदान के बाहर से एक शानदार खबर आई है.

Published date india.com Published: March 24, 2026 9:51 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
IPL 2026 शुरू होने से पहले ही रिंकू सिंह को मिला खास तोहफा! संभालेंगे ये जिम्मेदारी
Image- BCCI

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का रोमांच 28 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह के लिए जश्न की शुरुआत वक्त से पहले ही हो गई है. अपनी तूफानी बल्लेबाजी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रिंकू को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बेहद सम्मानजनक और अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है.

मैदान पर चौके-छक्कों की बरसात करने वाले रिंकू अब सरकारी फाइलें और खेल नीति भी संभालते नजर आएंगे. उन्हें उत्तर प्रदेश शासन की ओर से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जा रहा है.

सीएम योगी आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश और प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती नियमावली-2022 तैयार की थी. इसी के तहत आज यानी मंगलवार (24 मार्च 2026) को लखनऊ के लोकभवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रिंकू सिंह और अन्य दिग्गज खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

इन दिग्गजों को भी मिलेगी सरकारी कमान

  • रिंकू सिंह के अलावा यूपी के कई अन्य सितारों को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं.
  • राज कुमार पाल (हॉकी)- पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को पुलिस उप अधीक्षक बनाया जाएगा.
  • प्रवीण कुमार (पैरा एथलेटिक्स)- इन्हें भी पुलिस उप अधीक्षक के पद की जिम्मेदारी मिलेगी.
  • अजीत सिंह और सिमरन (पैरा एथलीट)- इन्हें जिला पंचायत राज अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.
  • प्रीति पाल- इन्हें खंड विकास अधिकारी का पद सौंपा जाएगा.

केकेआर और रिंकू का मिशन IPL 2026

सरकारी जिम्मेदारी मिलने के बाद रिंकू सिंह का अगला पड़ाव क्रिकेट का मैदान है. कोलकाता नाइट राइडर्स अपने अभियान की शुरुआत 29 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी. मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में रिंकू की कोशिश होगी कि वह इस नई खुशखबरी का जश्न एक मैच जिताऊ पारी खेलकर मनाएं.

रिंकू सिंह का सफर

रिंकू 2018 से लगातार KKR का हिस्सा हैं. उन्होंने अब तक 59 आईपीएल मैचों में 1099 रन बनाए हैं. उनका 145.17 का स्ट्राइक रेट उन्हें डेथ ओवर्स का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है. रिंकू सिंह टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा रहे थे. हालांकि टूर्नामेंट के बीच में उनके ऊपर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था. जब उन्हें उनके पिता के निधन की खबर मिली.

उनके पिता लीवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. इस दुखद खबर के बावजूद, उन्होंने अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए टीम के साथ बने रहने का फैसला किया और भारत को खिताबी जीत दिलाने में भूमिका निभाई.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.