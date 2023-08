रिंकू सिंह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, अवॉर्ड मिलने के बाद क्या बोले ?

भारत ने आयरलैंड को दूसरे टी-20 मैच में 33 रन से हराकर तीन मैचों की टी-20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है. भारत ने आयरलैंड के सामने जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य रखा था, आयरलैंड की टीम 152 रन ही बना सकी. भारत की इस जीत में आईपीएल स्टार रिंकू सिंह ने प्रमुख भूमिका निभाई. अपना दूसरा इंटरनेशनल मैच खेल रहे रिंकू सिंह ने इस मैच में तूफानी पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया.

रिंकू सिंह ने 21 गेंद में 38 रन की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में दो चौका और तीन छक्का लगाए. भारत की पारी के 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने दो छक्का और एक चौका जड़ा. उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम 185 रन के बड़े स्कोर तक पहुंच गई. वहीं प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद रिंकू सिंह काफी खुश नजर आए.