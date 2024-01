VIDEO: रिंकू सिंह के पिता का घर-घर सिलेंडर डिलीवर करते हुए वीडियो वायरल, क्रिकेटर ने लिखा इमोशनल नोट

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू करने के बाद से लगातार आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे लिमिटेड ओवरों के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज रिंकू सिंह (Rinku Singh) को हाल में इंग्लैंड लायंस (India A vs England Lions Squad) के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया-ए स्क्वॉड (India ‘A’ squad) में शामिल किया गया था. रिंकू बेहद साधारण परिवार से आते हैं और इसी बीच उनके पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रिंकू के पिता घर-घर सिलेंडर डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं. रिंकू सिंह ने इस वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने अकाउंट से इसे डिलीट कर दिया. हालांकि तब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था.

रिंकू ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, ” मुझे अपने पिता पर गर्व है!! मेरे पिता जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए।” हालांकि अब यह वीडियो रिंकू से अकाउंट से डिलीट हो चुका है. लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस रिंकू की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें एक शानदार क्रिकेटर बता रहे हैं. फैंस का यह इमोशनल वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

Rinku Singh’s father is seen supplying gas cylinders, Even as Rinku plays for India, his father continues his work as a gas cylinder provider.

Hardworking family 👏 pic.twitter.com/pjOrXOwG1K

