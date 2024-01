Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने 1 साल बाद पकड़ा बल्ला, नेट्स पर 20 मिनट तक किया बल्लेबाजी का अभ्यास

बेंगलुरु: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने मैदान पर वापसी कर ली है. पंत ने मंगलवार को यहां बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम की नेट्स पर करीब 20 मिनट तक बल्लेबाजी का अभ्यास करके अपनी बेहतर फिटनेस का एक और संकेत दिया. 30 दिसंबर 2022 को कार एक्सीडेंट में चोटिल होने के बाद से ही पंत क्रिकेट से दूर चल रहे हैं. वह इस समय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में हैं, जहां वह अपनी चोट से उबर रहे हैं और फिटनेस हासिल कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम भी अभी बेंगलुरु में हैं, जहां उसे आज यानी के बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरा और अंतिम टी20 मैच खेलना है. पंत ने इस दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की.

भारतीय टीम के अभ्यास के लिए पहुंचने से पहले ऋषभ ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के स्टाफ की थ्रोडाउन पर बल्लेबाजी की. उन्होंने ऑफ साइड में कुछ अच्छे ड्राइव लगाए तथा कुछ गेंद ऑन साइड में भी खेली. उन्होंने भारतीय टीम के ‘साइड आर्म’ विशेषज्ञ रघु से भी बात की और फिर भारतीय टीम के खिलाड़ियों विराट कोहली, रिंकू सिंह और अन्य से बातचीत की.

काली टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने पंत विराट कोहली और रिंकू सिंह के साथ मजाक करते नजर आए. फिर उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से मुलाकात की और कुछ बातचीत की. रिंकू को पंत को बल्ला देते हुए देखा गया जिससे उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास किया.

