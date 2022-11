IND vs NZ- फॉर्मेट बदला पर ऋषभ पंत का फॉर्म नहीं, फैन्स ने जमकर लताड़ा

सीमित ओवरों के फॉर्मेट में लगातार फ्लॉप हो रहे ऋषभ पंत के पास आज सुनहरा मौका था लेकिन वह सिर्फ 15 रन बनाकर लॉकी फर्ग्यूसन का शिकार बने. सोशल मीडिया पर वह फैन्स के निशाने पर हैं.

लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बोल्ड होने से पहले ऋषभ पंत @AFP

टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) एक बार फिर फैन्स के निशाने पर हैं. ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए माहिर पंत फिर फ्लॉप हो गए. पिछली 5 इंटरनेशनल पारियों में वह 20 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं. टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप शो के बाद पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में फ्लॉप हुए और इसके बाद वह आज यहां वनडे फॉर्मेट में खेल रहे थे फैन्स को फॉर्मेट बदलने के साथ ही उनकी फॉर्म बदलने की भी उम्मीद थी. लेकिन उनकी बल्लेबाजी तो आई लेकिन फॉर्म नहीं.

पंत 15 के निजी स्कोर पर बोल्ड होकर चलते बने. इसके बाद क्रिकेट फैन्स ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया. वनडे सीरीज में भारत शिखर धवन की कप्तानी में यहां तीन मैचों की सीरीज खेलने उतरा है.

पंत को कप्तान ने नंबर 4 पर खेलने की जिम्मेदारी दी और उनके पास यहां बड़ा स्कोर बनाने का पर्याप्त मौका था. शिखर धवन (72) और शुबमन गिल (50) की उम्दा शुरुआत के बाद लगातार 2 ओवरों में अपने दोनों ओपनरों के विकेट गंवाए थे. ऐसे में नंबर 4 पर उतरे पंत के पास यहां सेट होने का पर्याप्त मौका था.

लेकिन अपनी पारी की शुरुआत से ही वह सहज नहीं दिखे. उन्होंने 15 रन बनाने के लिए 23 गेंदें खर्च कीं. इस दौरान उन्होंने 2 चौके जरूर जड़े लेकिन इन पारी के दौरान उनका आत्मविश्वास कहीं नजर नहीं आया.

अंत में वह लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर बोल्ड हो गए. लॉकी की यह गेंद शॉर्ट बॉल थी, जो तेजी से पंत की ओर आई. पंत इस पर जोर प्रहार कर मिडविकेट क्षेत्र में खेलने की कोशिश में थे लेकिन वह गेंद की लाइन से चूक गए. गेंद उनके बल्ले का अंदरुनी किनारा लेकर सीधे विकेटों में जा घुसी और अब पंत के पास निराश होकर पवेलियन लौटने के अलावा कुछ नहीं था.

उनकी पिछली 5 इंटरनेशनल पारियों की बात करें तो इन 15 रनों की पारी से पहले उन्होंने 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें से 2 टी20 वर्ल्ड कप मैच थे. पंत ने इन 5 पारियों में (3, 6, 6, 11, 15) सिर्फ 41 रन बनाए हैं. इसके बाद फैन्स उन्हें सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

Enough chances have been given to Rishabh Pant and he just doesn't perform. Should be dropped immediately. #RishabhPant #INDvsNZ — Ankur Lahoty, IIS (@Ankur_IIS) November 25, 2022

Rishabh Pant's struggle in the limited over format continues 🥹 pic.twitter.com/mN6myU3XnU — SAMSONITE💭 (@thesuperroyal) November 25, 2022

I am telling you again and again Rishabh Pant is Not a White Ball Cricketer. #RishabhPant #TeamIndia pic.twitter.com/ERMtvWEdpj — @iSubhashChandra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 82* (@PunjabKings_Fan) November 25, 2022

please BCCI selector don't select the Rishabh Pant. He is not worth for Team India. He will not paly a good cricket. @BCCI @BCCIdomestic @imVkohli @ImRo45 @SGanguly99 #RishabhPant — shrikrishna bhat (@slv_bumsuki) November 25, 2022