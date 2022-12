IND vs BAN: ऋषभ पंत को वनडे टीम से किया गया बाहर, टेस्ट के लिए रहेंगे उपलब्ध

खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को बांग्लादेश के खिलाफ खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया है. पंत को पहले मुकाबले के लिए भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई.

ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium, Dhaka) में हो रहे इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया है.

टॉस से पहले ही बीसीसीआई ने बताया कि मेडिकल टीम के परामर्श से ऋषभ पंत को वनडे टीम से रिलीज कर दिया गया है. वह टेस्ट सीरीज से पहले टीम से जुड़ेंगे. उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया गया है. बोर्ड ने कहा कि अक्षर पटेल पहले वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.