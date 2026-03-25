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Rishabh Pant Has To Change His Way Of Batting Learning From Yuvraj Singh Is Good Sign Says Aakash Chopra

अपनी पहचान के ही कैदी बन चुके हैं ऋषभ पंत, युवराज सिंह से सीखना अच्छा संकेत: आकाश चोपड़ा

ऋषभ पंत इन दिनों भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे हैं. उनका पिछला IPL सीजन भी फीका रहा था. अब वह युवराज सिंह से सीखकर यहां आए हैं.

ऋषभ पंत @IPL-BCCI

IPL 2026 में जिन खिलाड़ियों पर नजरें रहेंगी उनमें लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत पर भी होंगी. उनका पिछला सीजन खास नहीं रहा था. भले ही उन्होंने एक शतक और एक हाफ सेंचुरी जमाई थी, लेकिन 13 पारियों में वह 269 रन ही बना पाए. ज्यादातर मौकों पर उन्होंने निराश किया था, जिसके चलते टीम का प्रदर्शन भी खास नहीं रहा. अब नए सीजन की शुरुआत से पहले भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने उन्हें लेकर कहा है वह अपनी पहचान के कैदी बन गए हैं. बेहतर परिणाम के लिए उन्हें अपने खेल पर फिर से सोचने की जरूरत है.

आकाश चोपड़ा ने जियोहॉटस्टार पर कहा, ‘ऋषभ पंत हमेशा जोखिम भरा शॉट खेलते हैं, जो अक्सर उनके खिलाफ काम करती है. अगर पंत को भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें फिर से खेल की आधारभूत तकनीक पर लौटना चाहिए.’

चोपड़ा ने कहा, ‘ऋषभ पंत पर नजर रखना सही है. वह अलग तरह के शॉट खेलने की अपनी ही रेप्युटेशन के कैदी हैं और जब हालात ऐसे होते हैं कि उनसे रन बरसाने की आस होती है तो वह शायद ही कभी रन बनाते हैं. पिछले सीजन में, समय लेने और अपनी फॉर्म को फिर से बनाने के मौकों के बावजूद, उसने रिस्की शॉट खेलना जारी रखा, जिसका उसे नुकसान हुआ.’

इस दिग्गज कॉमेंटेटर ने कहा, ‘बारबाडोस में भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होने के बाद, वह अब नेशनल टीम में वापसी की रेस से बाहर हैं. चयनकर्ताओं ने ओपनर कीपर और तीसरे नंबर पर बैटिंग कर सकने वाले कीपर को चुना. हालांकि आईपीएल बहुत बड़ा है, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है.’

आकाश ने कहा कि टेस्ट में अच्छे परिणाम के बावजूद पंत का बैटिंग अप्रोच पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ को पसंद नहीं था. पंत का पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह से निर्देशन लेने की इच्छा एक सकारात्मक संकेत है, जो गेम को बेहतर बनाने के उनके इरादे को दिखाता है.

पंत ने पिछले सीजन में खेले गए 13 मैचों में 24.45 के खराब औसत से सिर्फ 269 रन बनाए थे. एलएसजी को पंत से आईपीएल 2026 में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. एलएसजी सीजन की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ अपने होम ग्राउंड इकाना स्टेडियम में 1 अप्रैल को करेगी.

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(एजेंसी: आईएएनएस)