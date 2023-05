ऋषभ पंत ने NCA में अंडर-16 खिलाड़ियों के साथ की मुलाकात, BCCI ने शेयर की फोटो

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इस समय नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA)

में अपनी चोट से उबर रहे हैं. पिछले साल दिसंबर में एक कार दुर्घटना में घायल हुए पंत की चोट में काफ सुधार हुआ है. एनसीए में अपनी रिकवरी के दौरान पंत ने अंडर 16 क्रिकेटर खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की और उनके साथ बातचीत भी की. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पंत की मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है.

पोस्ट किए गए फोटो में पंत खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. बीसीसीआई ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, “जो लड़के बैंगलोर स्थित एनसीए में अंडर-16 हाई परफॉर्मेंस कैंप का हिस्सा हैं. ऐसे में सभी ने ऋषभ पंत से क्रिकेट, जिंदगी, मेहनत और बाकी चीजों पर बात की.”

विकेटकीपर बल्लेबाज पंत हाल में आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के एक मैच के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से नजर आए थे. पंत इस दौरान दिल्ली की टीम का सपोर्ट करने पहुंचे थे. पंत नियमित रूप से दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं लेकिन एक्सीडेंट होने के कारण वह लीग के 16वें सीजन में नहीं खेल रहे हैं.

उनकी जगह डेविड वॉर्नर दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन टीम का प्रदर्शन बेहद खराब है और अब वो लीग से बाहर होने की कगार पर खड़ी है.