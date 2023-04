DC vs GT: गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स के साथ नजर आएंगे ऋषभ पंत, DDCA ने किया कन्फर्म

दिल्ली कैपिटल्स (DC) को आईपीएल 2023 में अपना दूसरा मैच मंगलवार को अपने घर में गत चैम्पियन गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ खेलना है. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के दौरान विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ मौजूद रहने वाले हैं. मैच के दौरान पंत दिल्ली कैपिटल्स के ड्रेसिंग रूम में नजर आने वाले हैं.

दिल्ली की टीम इस सीजन में अपने नियमित कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बिना ही सीजन में उतरी है. पंत पिछले साल दिसंबर में एक कार एक्सीडेंट में चोटिल हो गए थे और वह इस समय आईपीएल 2023 सहित कई क्रिकेट टूर्नामेंटों से दूर चल रहे हैं.

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा का दिल्ली और गुजरात के बीच होने वाले मैच के दौरान पंत दिल्ली की टीम के साथ दिख सकते हैं. डीडीसीए से सह-सचिव राजन मनचंदानी ने डीडी न्यूज से कहा कि दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान पंत के अपनी टीम दिल्ली के साथ दिखाई देने की उम्मीद है.

मनचंदानी ने कहा, ” भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के कल यानी के मंगलवार को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में दिल्ली कैपिटल्स का हौसला बढ़ाने की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा कि उनकी मौजूदगी से टीम को काफी मजबूती मिलेगी.”

उन्होंने आगे कहा, ” दिल्ली के दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज, दिल्ली का स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए चोटिल होने के बावजूद कल दिल्ली बनाम गुजरात मैच में आ रहे हैं. मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि वह चोटिल होने के बाद भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आएगा. मैं चाहूंगा कि पंत आगे के मैचों में भी आए.”