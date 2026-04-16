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ऋषभ पंत को अपनी कमियों पर गहराई से सोचना होगा, वह बॉलरों को गिफ्ट कर रहे हैं विकेट: पूर्व क्रिकेटर
भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज ने कहा कि उनकी समस्याएं वैसी ही बनी हुई हैं और वह टॉप ऑर्डर में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं. इससे टीम की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं.
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) इस इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के इस सीजन कामयाब होकर भारतीय टीम में वापसी के मकसद से उतरे थे. लेकिन वह मुश्किल में दिख रहे हैं. इस सीजन अब तक वह 5 पारियां खेल कर 113 रन ही बना पाए हैं, जिसमें एकमात्र हाफ सेंचुरी शामिल है, जो उन्होंने सीजन के दूसरे ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बनाई थी. इसके बाद वह किसी पारी में 20 रन भी नहीं बना पाए हैं.
भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उनके फॉर्म पर निराशा जताई है और उन्हें अपनी कमजोरियों पर गंभीरता के साथ विचार करने को कहा है. इस बीच उन्होंने कहा कि वह अपना विकेट खुद ही गेंदबाजों को भेंट कर रहे हैं. बॉलरों को आउट करने के लिए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही.
लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) की टीम इस समय अंक तालिका में 7वें स्थान पर है, जिसकी मुख्य वजह उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना है.
ऋषभ पंत और सुपरजाइंट्स के बारे में बात करते हुए सिद्धू ने कहा, ‘उन्हें अपनी कमियों पर काफी गहराई से सोचने की जरूरत है. उनकी समस्याएं बनी हुई हैं, विशेषकर इसलिए क्योंकि उनका शीर्ष क्रम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है. वे अपने शुरुआती तीन बल्लेबाजों पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिला है.’
उन्होंने कहा, ‘जब आप (एडिन) मारक्रम, (निकोलस) पूरन, (मिचेल) मार्श और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को देखते हैं तो उनमें जबरदस्त क्षमता नजर आती है. लेकिन उनके बीच साझेदारियों की कमी है.’
इस पूर्व विस्फोटक ओपनर ने कहा, ‘शीर्ष क्रम में 50 रन की साझेदारी भी बहुत कम देखने को मिली है. मुझे नहीं लगता कि गेंदबाज ऋषभ को आउट कर रहे हैं बल्कि अधिकतर वह खुद ही आउट हो रहे हैं. उनमें प्रतिभा और क्षमता दोनों हैं और अगर वह खुद को थोड़ा समय दें तो वह अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं. फिलहाल उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही संघर्ष करती नजर आ रही हैं.’
बुधवार को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ पांच विकेट की हार के दौरान पंत सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए थे. पंत लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पांच मैच में सिर्फ 104 रन बना पाए हैं. उनका औसत 26.00 और स्ट्राइक रेट 122.35 का है.
सिद्धू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विराट कोहली की रनों की भूख से काफी प्रभावित हुए जबकि वह लगभग दो दशकों से शीर्ष स्तर पर क्रिकेट खेल रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘विराट कोहली अगर अपनी 20 प्रतिशत क्षमता से भी खेले तो भी वह अधिकतर खिलाड़ियों के शत प्रतिशत प्रदर्शन से बेहतर होते हैं. उनका प्रभाव और दबदबा ही कुछ ऐसा है. शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं होने के बावजूद उन्होंने जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली.’
सिद्धू ने कहा, ‘जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद शमी पर दबदबा बनाया वह देखने लायक था. वह अपने पैरों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कवर के ऊपर से शॉट लगा रहे थे और बहुत ही सहजता से पुल और कट शॉट खेल रहे थे.’
(एजेंसी)
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