Rishabh Pant की ओर से खुशखबरी! BCCI ने कहा- फिट है विकेटकीपर बल्लेबाज, IPL के लिए तैयार

नई दिल्ली. टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की क्रिकेट में वापसी पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आधिकारिक मुहर लगा दी है. बीसीसीआई ने मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि यह विकेटकीपर बल्लेबाज अब पूरी तरह फिट हैं और वह बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलने के लिए तैयार हैं. पंत अपनी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए इस बार आईपीएल से क्रिकेट मैदान पर वापसी करते दिखेंगे. वह करीब 15 महीने से क्रिकेट से दूर हैं, जब 30 दिसंबर 2022 को दिल्ली देहरादून हाईवे पर उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया था.

पंत को इस कार दुर्घटना में कई भयानक चोटें आई थीं, जिसके इलाज और रिहैब में उन्हें लंबा समय लगा. पंत के टखने, घुटने, हाथ में गंभीर चोटें थीं, इसके अलावा उनकी पीठ में कुछ चोटें आई थीं. बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज उनकी वापसी पर कई संशय थे लेकिन नेशनल क्रिकेट अकैडमी (NCA) ने उनकी हालत पर ताजा अपडेट से भारतीय क्रिकेट और उसके फैन्स को राहत भरी खबर दी है.

