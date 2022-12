Rishabh Pant ने Dhoni स्टाइल में की स्टंपिंग; फैंस को याद आए माही- देखें VIDEO

बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन 272 रन तक अपने छह विकेट गंवा दिए हैं. 513 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही बांग्लादेश को अभी 241 रन और बनाने हैं जबकि उसके पास केवल 4 ही विकेट शेष है. मैच के चौथे दिन जहां टीम इंडिया ने दमदार वापसी की तो वहीं विकेटकीपर रिषभ पंत ने भी एक शानदार कैच और फिर स्टंपिंग से सुर्खियां बटोर ली.

रिषभ पंत ने माही स्टाइल में उड़ाई बेल्स

बांग्लादेश की दूसरी पारी के दौरान 87वें ओवर में उमेश यादव की गेंद पंत ने विकेट के पीछे मुश्फिकुर रहीम का कैच छोड़ दिया. गेंद पंत की उंगलियों से लगकर उनके पैरों पर गिर गई. हालांकि इसके 9 गेंद बाद ही पंत ने मानो पूर्व कप्तान एमएस धोनी का रूप धारण कर लिया हो.

युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ने गोली जैसी रफ्तार से स्टंपिंग करके फैंस का दिल जीत लिया. बांग्लादेश के बल्लेबाज नुरुल हसन अक्षर पटेल की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे विकेट के पीछे खड़े पंत के हाथों में चली गई. पंत ने फिर सेकेंडो के अंदर ही बेल्स उड़ा दी. पंत की स्टंपिंग को देखकर हर कोई दंग रह गया. इस स्टंपिंग को देखकर फैंस को एमएस धोनी की याद आ गई. नुरुल हसन तीन गेंदों पर तीन रन बनाकर स्टंपिंग हुए.

पूर्व विकेटकीपर सबा करीम भी हुए इम्प्रेस

भारत के पूर्व विकेटकीपर और चयनकर्ता सबा करीम ने पंत की स्टंपिंग की तुलना महान विकेटकीपर एमएस धोनी से की. सबा करीम मैच कै दौरान कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी तेजी से उस स्तर पर पहुंच रहा है.