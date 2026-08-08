ऋषभ पंत को उत्तराखंड में नहीं मिल पा रही जमीन, एक्स पर की अपील तो CM ने किया रिएक्ट

ऋषभ पंत ने उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है. इस संबंध में उन्होंने एक एक्स हैंडल पर पोस्ट लिखा है.

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ऋषभ पंत का ट्वीट हुआ वायरल

ऋषभ पंत ने सीएम धामी से लगाई गुहार

3 साल से जमीन की तलाश में हैं पंत

एक्स पर किया पोस्ट

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी है. पंत काफी समय से उत्तराखंड में जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वह दिल्ली छोड़कर अपने गृह राज्य उत्तराखंड में रह सकें. पंत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर किया है, जो फैन्स का ध्यान खींच रहा है.

ऋषभ पंत ने की अपील

पंत ने लिखा है, “हेलो, पुष्कर सिंह धामी सर. आप कैसे हैं? उत्तराखंड का मूल निवासी होने के नाते, मुझे यहां आए हुए काफी समय हो गया है. मैं दिल्ली से उत्तराखंड शिफ्ट होने के लिए जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रहने के लिए कोई अच्छी और बड़ी जगह नहीं मिल पा रही है. मुझे अपना उत्तराखंड बहुत पसंद है. मेरी आपसे विनम्र विनती है कि जमीन खरीदने में मेरी मदद करें, क्योंकि आजकल साफ-सुथरी जमीन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है.” भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने आगे कहा, “इसके अलावा, एक जमीन का मामला भी अटका हुआ है जो मुझे तब मिलनी चाहिए थी जब मैं राज्य का प्रचार-प्रसार कर रहा था. सब कुछ छोड़कर मैं अपने मूल स्थान पर वापस आकर उत्तराखंड के विकास में योगदान देना चाहता हूं, और अपने पहाड़ी लोगों के बीच रहना चाहता हूं. कृपया इस मामले पर ध्यान दें. 3 साल हो गए हैं और अभी तक कोई जमीन नहीं मिली है. आपके जवाब का इंतजार रहेगा.”

यहां देखिए पंत का ट्वीट:

@pushkardhami hello sir how’s you ??? It’s a long time for me especially being local from Uttrakhand . I have been trying to buy land to shift my base from Delhi to Uttrakhand and I couldn’t find anything facilitating and big to live here I love my Uttrakhand. My humble request… — Rishabh Pant (@RishabhPant17) August 7, 2026

श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलेंगे पंत

बता दें कि ऋषभ पंत का जन्म उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था और वह क्रिकेट खेलने के लिए दिल्ली आ गए थे. पंत फिलहाल श्रीलंका में भारतीय टीम के साथ मौजूद है भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से खेली जानी है.

#WATCH | Dehradun: On cricketer Rishabh Pant’s appeal for help to buy land in the state, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said, “Anyone who wishes to come here is absolutely welcome. After all, Pant belongs to our state. He has made a big name for himself and for… pic.twitter.com/zL9NfxgvfV — ANI (@ANI) August 8, 2026

पंत पिछले काफी समय से फॉर्म और अपनी खराब फिटनेस से जूझते नजर आए हैं. ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज में वह दमदार प्रदर्शन जरूर करना चाहेंगे. पंत भारत की वनडे और टी20 टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 7 अगस्त, 2024 को खेला था, जबकि अंतिम टी20 मैच पंत ने 28 जुलाई, 2024 को श्रीलंका के खिलाफ ही खेला था. (इनपुट: आईएएनएस)