Rishabh Pant Set To Return As Captain Of Delhi Capitals In Ipl 2024

IPL 2024 में वापसी को तैयार हैं Rishabh Pant, प्रैक्टिस मैच खेल साबित की फिटनेस

करीब 15 महीनों से क्रिकेट से बाहर चल रहे स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज इस बार आईपीएल से मैदान पर वापसी करते दिखाई देंगे. फैन्स उन्हें IPL के साथ-साथ आगामी टी20 वर्ल्ड कप में देखने को बेताब हैं.

रिषभ पंत, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी के साथ @IPL-BCCI

नई दिल्ली. भारतीय टीम के युवा स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) भयानक कार हादसे के बाद एक बार फिर क्रिकेट मैदान पर वापसी करने को तैयार हैं. पंत इन दिनों अपनी फिटनेस को फाइनल टच देने में जुटे हैं और वह नेशनल क्रिकेट अकैडमी (NCA) में BCCI के फीजियो के देखरेख में अपनी फिटनेस दुरुस्त कर रहे हैं. वह इस बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) से क्रिकेट मैदान में वापसी करेंगे. इस कड़ी में उन्होंने मंगलवार को अलूर में एक अभ्यास मैच भी खेला.

पंत का इस मैच में प्रदर्शन क्या रहा अभी इसकी खबरें तो सामने नहीं आई हैं लेकिन क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने अलूर में मैच खेला है और उन पर नजर रख रहे एक्सपर्ट्स उनकी इस प्रगति से संतुष्ट हैं. क्रिक बज का दावा है कि पंत इस बार आईपीएल में बतौर बल्लेबाज और बतौर कप्तान अपनी भूमिका निभाते दिखेंगे. फिलहाल वह विकेटकीपिंग का जिम्मा नहीं संभालेंगे.

पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स (DC) का हिस्सा हैं. पंत की फिटनेस का यह अपडेट आते ही वह सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं और फैन्स के बीच उनकी वापसी को लेकर जबरदस्त उत्साह है.

बता दें दिसंबर 2022 में नए साल से पहले पंत भारतीय टीम के साथ बांग्लादेश दौरे से लौटे थे. यहां वह दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे, तब दिल्ली देहरादून हाईवे पर रुड़की के कुछ दूर पहले उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी, जिसमें पंत को कई गंभीर चोटें आई थीं. उनके घुटने, टखने और कंधे में भी चोटें थीं, जिसके चलते उन्हें एस साल से ज्यादा क्रिकेट से दूर रहना पड़ा है.

पंत खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि वह इस भयानक कार हादसे के बाद बच गए. शुरुआत में उन्हें रुड़की एक हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था. बाद में BCCI ने उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई के एक नामी हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया. वह हाल ही में अपनी चोट से उबरने के सिलसिले में लंदन भी गए थे.

पंत बीते कई महीनों से NCA में अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. वह इस बार आईपीएल में खुद को साबित कर आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में अपना दावा जरूर ठोकना चाहेंगे. हालांकि कई जानकारों को अभी इस पर संदेह है कि वह बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज फिलहाल फिट होंगे.