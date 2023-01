Hindi Cricket Hindi

Rishabh pant News: एक्सीडेंट के बाद पहली बार सामने आया ऋषभ पंत का रिएक्शन, इन 2 लोगों को बताया हीरो

Rishabh pant News: एक्सीडेंट के बाद पहली बार सामने आया ऋषभ पंत का रिएक्शन, इन 2 लोगों को बताया हीरो

Rishabh Pant Tweet: एक्सीडेंट के बाद पंत का पहली बार रिएक्शन सामने आया है. विकेटकीपर बल्लेबाज ने ट्वीट कर संकट की घड़ी में मदद करने के लिए फैंस और बीसीसीआई को धन्यवाद कहा है.

Rishabh Pant

भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का पिछले महीने कार एक्सीडेंट हो गया था. अभी मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. एक्सीडेंट के बाद पंत का पहली बार रिएक्शन सामने आया है. विकेटकीपर बल्लेबाज ने ट्वीट कर संकट की घड़ी में मदद करने के लिए फैंस और बीसीसीआई को धन्यवाद कहा है. उन्होंने साथ ही उन दो लोगों को अपना हीरो बताया है, जिन्होंने एक्सीडेंट को दौरान उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया.

ऋषभ पंत ने सोमवार शाम को कई सिलसिलेवार ट्वीट किए. उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, ” मैं सभी समर्थन और शुभकामनाओं के लिए विनम्र और आभारी हूं. मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सर्जरी सफल रही. रिकवरी का रास्ता शुरू हो गया है और मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूं. बीसीसीआई और जय शाह तथा उनकी पूरी टीम को धन्यवाद.”

इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, ” दिल से, मैं अपने सभी प्रशंसकों, साथियों, डॉक्टरों और फिजियो को धन्यवाद देना चाहता हूं. जल्द ही फील्ड पर दिखना चाहता हूं.”

I am humbled and grateful for all the support and good wishes. I am glad to let you know that my surgery was a success. The road to recovery has begun and I am ready for the challenges ahead.

Thank you to the @BCCI , @JayShah & government authorities for their incredible support. — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 16, 2023

From the bottom of my heart, I also would like to thank all my fans, teammates, doctors and the physios for your kind words and encouragement. Looking forward to see you all on the field. #grateful #blessed — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 16, 2023

पंत ने अपने तीसरे ट्वीट में उन दो लोगों को अपना हीरो बताया, जिन्होंने एक्सीडेंट को दौरान उनकी मदद की और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया. उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से शायद ही कभी उन दो लोगों का शुक्रिया अदा कर पाएं.

विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ” हो सकता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सभी का शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊं, लेकिन मुझे इन दो नायकों को स्वीकार करना चाहिए जिन्होंने दुर्घटना के दौरान मेरी मेरी मदद की और सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित रूप से अस्पताल पहुंच सकूं. रजत कुमार और निशु कुमार को धन्यवाद. मैं हमेशा आभारी और ऋणी रहूंगा.”

I may not have been able to thank everyone individually, but I must acknowledge these two heroes who helped me during my accident and ensured I got to the hospital safely. Rajat Kumar & Nishu Kumar, Thank you. I’ll be forever grateful and indebted 🙏♥️ pic.twitter.com/iUcg2tazIS — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 16, 2023

रिपोर्ट में कहा गया है कि पंत साल 2023 में ज्यादातर वक्त तक मैदान से दूर रहेंगे. 30 दिसंबर को हुए कार एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे पंत को लेकर बीसीसीआई को जो मेडिकल अपडेट दिया गया है, उसमें कहा गया है कि विकेटकीपर बल्लेबाज के घुटने में 3 लिगामेंट फट गए हैं. इनमें से दो की हाल ही में सर्जरी की गई जबकि तीसरे की सर्जरी की जानी है.

पंत आखिरी बार बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेले थे. उन्होंने मीरपुर में 93 रनों की शानदार पारी खेली थी जबकि चटगांव में खेले गए पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 46 रनों का योगदान दिया था.

पंत की गैरमौजूदगी में केएस भरत और ईशान किशन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए बतौर विकेटकीपर चुना गया है. किशन सीरीज में मुख्य विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे जबकि भरत को उनके बैकअप के तौर पर शामिल किए गए हैं.