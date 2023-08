Rishabh Pant in Team India Camp: कर्नाटक में इन दिनों भारतीय क्रिकेटरों का जमावड़ा लगा हुआ है. टीम इंडिया कर्नाटक के अलूर में लगे कैंप में एशिया कप की तैयारियों में जुटी हुई है. इस बीच से चोट से उबर रहे ऋषभ पंत अचानक अलूर स्थित टीम इंडिया के कैंप में खिलाड़ियों के साथ नजर आए.

इन तस्वीरों में ऋषभ पंत भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और फैंस को काफी आ रही हैं. इससे पहले पंत ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह साईकिल चलाते नजर आ रहे थे.