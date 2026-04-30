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IPL मैच में ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीने वाले रियान पराग पर हुई पहली कार्रवाई, कटेगी सैलरी

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग पंजाब के खिलाफ मैच के दौरान ई-सिगरेट का सेवन करते दिखाई दिए. मैच के अंपायरों ने उनके वीडियो सामने आने के बाद उनकी शिकायत की, जिसके चलते उनकी मैच फीस काटी जाएगी.

Published date india.com Published: April 30, 2026 4:16 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Riyan Parag Dhruv Jurel
रियान पराग @IPL-BCCI

राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा कप्तान रियान पराग पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. यह खिलाड़ी मंगलवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मैच के दौरान ई-सिगरेट या वेपिंग का सेवन करते दिखाई दिया था, जो भारत में पूरी तरह बैन भी है. इस मामले में फंसने के बाद रियान पर खेल की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया.

सोशल मीडिया पर उनकी इस हरकत के वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई. पीटीआई को पता चला है कि मैदानी अंपायर तन्मय श्रीवास्तव और नितिन मेनन ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद मैच रेफरी अमित शर्मा को इस मामले की शिकायत नहीं की थी. उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्होंने इसका वीडियो सबूत देखा. इसके बाद शर्मा ने आईपीएल के नियमों के अनुसार आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए पराग को दोषी पाया.

लेवल एक के अपराधों के लिए मैच फीस में से 25 प्रतिशत की कटौती और एक डिमेरिट अंक का प्रावधान है. आईपीएल ने एक बयान में कहा, ‘रियान ने अपराध और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया है.’

बयान के अनुसार, ‘आईपीएल की साख को बनाए रखने के लिए बीसीसीआई गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर रहा है.’

जब पीटीआई ने बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया से राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ संभावित कार्रवाई के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ‘जैसा कि बयान में साफ-साफ लिखा है हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि टीम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए. अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है.’

भारत सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर बैन लगा दिया था, जिसके तहत इनका उत्पादन, बिक्री और वितरण पूरी तरह से वर्जित है. कानून के अनुसार पहली बार अपराध करने पर दोषी को एक साल तक की जेल और/या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

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आईपीएल की आचार संहिता के नियम 2.21 में कहा गया है कि यह नियम उन सभी प्रकार के आचरणों को अपने दायरे में लाने के लिए बनाया गया है, जिनसे खेल की छवि को नुकसान पहुंचता है और जिनका उल्लेख आचार संहिता में कहीं और (विशेष रूप से नियम 2.20 में) स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है.

उदाहरण के तौर पर नियम 2.21 (अपराध की गंभीरता और संदर्भ के आधार पर) निम्नलिखित कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है (हालांकि यह सूची यहीं तक सीमित नहीं है): (A) सार्वजनिक रूप से किया गया दुर्व्यवहार; (B) सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीन व्यवहार और (C) ऐसी अनुचित टिप्पणियां जो खेल के हितों के लिए हानिकारक हों.

अपराध की गंभीरता का आकलन करते समय उस विशेष स्थिति के संदर्भ पर विचार किया जाएगा और साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या वह कार्य जानबूझकर, लापरवाही से, असावधानी से, टाला जा सकने वाला था, और/या वह एक आकस्मिक घटना थी.

(भाषा से)

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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