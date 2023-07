IPL 2023: पूर्व खिलाड़ियों और कॉमेंटेटरों के ट्वीट पर भड़के रियान पराग, सुना दी खरी-खरी बात

राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा बल्लेबाज रियान पराग (Riyan Parag) का एक ताजा वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ट्रोल्स और अपने आलोचकों को जवाब दिया है. रॉयल्स का यह युवा ऑलराउंडर आईपीएल के पिछले सीजन फ्लॉप रहा था और आलोचकों ने तब उन पर खूब हमला बोला था. रियान पराग ने अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आलोचकों को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जिस भी किसी पूर्व खिलाड़ी को मेरे खेल से परेशानी है तो वह मुझे सीधे मैसेज कर सकता है. सोशल मीडिया पर अटैक करने की क्या जरूरत है.

पराग की आईपीएल टीम राजस्थान ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर पोस्ट पराग से बातचीत का यह वीडियो पोस्ट करते हुए इसके कैप्शन में लिखा, ‘ट्रोल्ड और टेस्टेड लेकिन हमेशा की तरह कठिन. यह कच्चा और सच्चा रियान पराग है.’

इस वीडियो की शुरुआत क्रिकेट क्रिटिक्स (आलोचक) जॉय भट्टाचार्य के उस कॉमेंट से होती है, जिसमे वह मशहूर क्रिकेट कॉमेंटर हर्षा भोगले के साथ बैठे हैं और पराग पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि राजस्थान रॉयल्स इस बार 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों के साथ एक रियान पराग के साथ खेल रही है.