भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के दो सीनियर पदाधिकारी अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला 17 साल में पहली बार सोमवार को पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे. एशिया कप 2023 के मैच देखने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के निमंत्रण का सम्मान करते हुए भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी बिन्नी और कांग्रेस नेता शुक्ला सोमवार को अटारी-वाघा पार करने के बाद लाहौर पहुंचे. पाकिस्तान पहुंचने पर PCB चेयरमैन जका अशरफ ने बिन्नी और शुक्ला का स्वागत किया.

भारतीय टीम ने पिछली बार 2008 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान की यात्रा की थी. पाकिस्तान ने आखिरी बार 2006 में द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए भारत की मेजबानी की थी. पाकिस्तान पहुंचने के बाद भारतीय अधिकारियों ने जका अशरफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया. बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला 07 सितंबर तक पाकिस्तान में ही रहेंगे.

शुक्ला ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम बीसीसीआई प्रतिनिधिमंडल के तौर पर यहां (पाकिस्तान) आए हैं. हमारे बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी साहब और मैं उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यहां पर आए हैं. एशिया कप 2023 चल रहा है और पाकिस्तान इसका मेजबान है. एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) का जो अध्यक्ष है वो बीसीसीआई का सचिव जयशाह हैं.”

बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण इसका आयोजन ‘हाइब्रिड मॉडल’ में दो देशों (पाकिस्तान और श्रीलंका) में हो रहा है. बीसीसीआई ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर द्वारा आयोजित रात्रिभोज में बिन्नी और शुक्ला की भागीदारी को मंजूरी दे दी.

उन्होंने आगे कहा, ” इसलिए हमारे लिए यह वाजिब बनता है कि एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भी आए. परसों हम कैंडी (श्रीलंका) में थे और अब पीसीबी के आमंत्रण पर हम बीसीसीआई के प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहां आए हैं. अब हम सब एकसाथ मिलकर एशिया कप के मैच देखेंगे. क्रिकेट की दुनिया में हमारे संबंध बहुत पुराने है और हमें उम्मीद है कि ये संबंध आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे.”