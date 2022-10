भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपने 36वें अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. 1983 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से सर्वाधिक विकेट लेने वाले रोजर बिन्नी (Roger Binny) अब सौरव गांगुली की जगह नए अध्यक्ष हैं. मंगलवार को मुंबई में हुई सालाना आम बैठक (AGM) में बिन्नी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया. बिन्नी बोर्ड में सौरव गांगुली की जगह लेंगे, गांगुली ने तीन साल का अपना कार्यकाल हाल ही में खत्म किया है. इसके अलावा अपने पिछले कार्यकाल में ट्रेजरार रहे अरुण धूमल (Arun Dhumal) को आईपीएल कमिश्नर के रूप में चुना गया है. वह बृजेश पटेल की जगह लेंगे.Also Read - बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष चुने जाएंगे रोजर बिन्नी, एजीएम में आईसीसी चेयरमैन को लेकर होगी चर्चा

सौरव गांगुली अब एक बार फिर बंगाल क्रिकेट असोसिएशन (CAB) में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे. बिन्नी के अलावा बोर्ड के जो दूसरे अधिकारी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं- जय शाह एक बार फिर सचिव पद पर बरकरार हैं. आशीष शेलार नए ट्रेजरर हैं, राजीप शुकला (उपाध्यक्ष) और देवाजीत सेकिया (सह-सचिव) बने हैं. Also Read - पहले आगे फिर पीछे और लगाई छलांग, कोहली के कैच ने पलट दिया मैच, VIDEO

बीसीसीआई में सौरव गांगुली की अध्यक्षता में ट्रेजरार का पद संभालने वाले अरुण धूमल आईपीएल के नए अध्यक्ष होंगे, जो अगले महीने 70 साल के हो रहे बृजेश पटेल की जगह लेंगे. Also Read - T20 World Cup: इन 5 तेज गेंदबाजों पर होगी खास नजरें...

He (Roger Binny) is a nice man. I have played a lot of cricket with him and we have fond memories. No discussions took place on the ICC chairman post today, the board will decide later: Former Cricketer Mohammad Azharuddin pic.twitter.com/OQSIX1DYgP

