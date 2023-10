धर्मशाला. वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) में भारत और न्यूजीलैंड (IND VS NZ) की टीम आमने-सामने है. भारतीय टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. डेरेल मिचेल और रचिन रविंद्र की साझेदारी से न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच में शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी की. इस मैच से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे से बहस करते दिख रहे हैं.

दरअसल यह घटना पारी के 31वें ओवर के बाद की है. न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरेल मिशेल और रचिन रविंद्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे. भारतीय गेंदबाज दोनों को आउट करने को लेकर परेशान थे, इसी बीच रोहित और कोहली को बहस करते देखा गया. विराट कोहली भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पास कुछ राय देने गए, जिसे लेकर दोनों खिलाड़ी के बीच बातचीत हुई. बाद में रोहित ने अपना पक्ष रखा, जिसके बाद विराट कोहली वापस फील्डिंग करने चले गए. विराट कोहली इस दौरान काफी गंभीर नजर आ रहे थे, वहीं रोहित कोहली की बात को पहले नजरअंदाज करते भी दिखे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Captain Rohit Sharma ignoring Virat Kohli’s fluke opinion on the field.

Take this crown my king ! @ImRo45 pic.twitter.com/jnk5xvwEl8

— (@ImHydro45) October 22, 2023