ODI World Cup 2023 के शेड्यूल पर कप्तान रोहित शर्मा का आया रिएक्शन, किस बात को लेकर हैं चिंतित!

Rohit Sharma Opens Up Ahead Of ODI World Cup 2023

आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023 Schedule) का शेड्यूल जारी हो गया है. विश्व कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होगा और फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. भारत अपने अभियान का आगाज चेन्नई में 8 अक्टबूर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगा. वनडे वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जारी होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का रिएक्शन सामने आया है.

रोहित को उम्मीद है कि देश में आगामी वनडे वर्ल्ड कप में मुकाबले ज्यादा कड़े होंगे क्योंकि ‘खेल की गति काफी बढ़ गयी है. खेल के ताबड़तोड़ प्रारूप टी-20 क्रिकेट ने सभी प्रारूपों को प्रभावित किया है. इससे पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप भी अछूता नहीं है जहां बल्लेबाज आक्रामक शॉट लगाने से गुरेज नहीं करते हैं.

भारत का लक्ष्य अपना तीसरा और घरेलू मैदान पर दूसरा खिताब जीतना होगा. भारत को लीग चरण के अपने नौ मैचों को कोलकाता, मुंबई, नयी दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु सहित विभिन्न स्थानों पर खेलना है. आईसीसी ने रोहित के हवाले से कहा, यह विश्व कप बहुत प्रतिस्पर्धी होने वाला है क्योंकि खेल की गति बढ़ गयी है. टीमें पहले से कहीं अधिक सकारात्मक होकर खेल रही हैं.

उन्होंने कहा, यह सब दुनिया भर के प्रशंसकों के लिए अच्छा संकेत है, जो उन्हें कई रोमांचक पल देने का वादा करता है. हम इस अक्टूबर-नवंबर में अच्छी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद भारतीय टीम दिल्ली में 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान का सामना करेगी. भारत और चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के बीच खेला जाना वाला बहुचर्चित मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा.

राजनयिक तनाव के कारण दोनों पड़ोसी अब केवल आईसीसी और एसीसी (एशियाई क्रिकेट परिषद) आयोजनों में एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हैं. दोनों देशों के बीच पिछला मुकाबला बीते साल ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप के दौरान हुआ था.

भारत और पाकिस्तान ने वनडे विश्व कप में सात बार (1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015 और 2019 में) एक दूसरे का सामना किया है और हर बार भारतीय टीम विजेता रही है. दोनों टीमें ने 50 ओवर के प्रारूप के विश्व कप में 1987 और 2007 में एक दूसरे का सामना नहीं किया था. दोनों टीमें 2007 में ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सकी थी जबकि 1987 में अलग-अलग ग्रुप में होने के बाद दोनों को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था.

भारत के अन्य बड़े मुकाबलों में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ क्रमशः 22 और 29 अक्टूबर को धर्मशाला और लखनऊ में होने वाले मैच शामिल हैं. टूर्नामेंट में पिछली बार के राउंड-रॉबिन प्रारूप को बरकरार रखा गया है, जिसमें सभी टीमें कुल 45 लीग मैचों के दौरान एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी.

टूर्नामेंट में छह मुकाबले दिन (सुबह 10:30 से शुरू) के होंगे जबकि बाकी के मैच दिन-रात्रि (दोपहर दो बजे से) में खेले जाएंगे. नॉकआउट मुकाबले भी दिन-रात्रि के होंगे. शीर्ष चार टीमें 15 नवंबर को मुंबई में और 16 नवंबर को कोलकाता में खेले जाने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे होंगे. भारत अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करता है, तो वह अपना मैच मुंबई में खेलेगा.

विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का शेड्यूल:

IND vs AUS, 8 अक्टूबर, चेन्नई

IND vs AFG, 11 अक्टूबर, दिल्ली

IND vs PAK, 15 अक्टूबर, अहमदाबाद

IND vs BAN, 19 अक्टूबर, पुणे

IND vs NZ, 22 अक्टूबर, धर्मशाला

IND vs ENG, 29 अक्टूबर, लखनऊ

IND vs क्वालीफायर, 2 नवंबर, मुंबई

IND vs SA, 5 नवंबर, कोलकाता

IND vs क्वालीफायर, 11 नवंबर, बेंगलुरु.

