रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीतने में सफल रही. 17 सितंबर को कोलंबो में खेले गए खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान श्रीलंका को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम महज 50 रनों पर ढेर हो गई. इसके बाद टीम इंडिया की सलामी जोड़ी ने 51 रनों के लक्ष्य को महज 6.1 ओवर में हासिल कर लिया.

श्रीलंका में खिताब जीतने के कुछ घंटे बाद ही टीम इंडिया को भारत लौटना था जिसके लिए पूरी टीम एयरपोर्ट जाने के लिए टीम बस में सवार हो गई. लेकिन रोहित शर्मा की भूलने की पुरानी आदत के चलते पूरी टीम को थोड़ा इंतजार करना पड़ा. दरअसल, हुआ यूं कि पूरी टीम बस में बैठ चुकी थी और फिर कप्तान रोहित शर्मा सवार हुए. रोहित बस में चढ़े ही थे कि पता चला कि कप्तान साहब अपना पासपोर्ट होटल में ही भूल गए. फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य ने रोहित को उनका पासपोर्ट लाकर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रोहित को उनका पासपोर्ट मिलते ही टीम इंडिया के खिलाड़ी जोर-जोर से चिल्लाते नजर आ रहे हैं.

Virat Kohli in 2017 – I haven’t seen anyone forget things like Rohit Sharma does. He even forgets his iPad, passport.

Tonight – Rohit forgot his passport, and a support staff member gave it back to him. (Ankan Kar). pic.twitter.com/3nFsiJwCP4

