रोहित शर्मा ने हार्दिक पंड्या की इंजरी पर बड़ा अपडेट दिया; जानें कब वापसी करेगा ये स्टार ऑलराउंडर

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बाद चोटिल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की इंजरी पर अपडेट दिया है. गुरुवार को पुणे में खेले गए मुकाबले में भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की. विराट कोहली (Virat Kohli) के नाबाद शतक की मदद से टीम इंडिया ने बांग्लादेश का दिया 257 रन का लक्ष्य 41.3 ओवर में हासिल कर विश्व कप 2023 में लगातार चौथी जीत हासिल की.

मैच की शुरुआत में, बांग्लादेश टीम की पारी के दौरान टीम इंडिया के सीम ऑलराउंडर हार्दिक अपने ओवर के दौरान गेंद पकड़ने की कोशिश में फिसल गए और उनके बाएं पैर में चोट आई. फीजियो के उनके पैर पर मेडिक टेप लगाने के बाद हार्दिक ने गेंदबाजी करने की कोशिश की लेकिन वो काफी ज्यादा तकलीफ में दिख रहे थे. जिसके बाद हार्दिक मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह विराट कोहली ने ओवर की आखिरी तीन गेंदे डाली.

Hardik Pandya’s injury is being assessed at the moment and he is being taken for scans.

