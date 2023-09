एशिया कप (Asia Cup 2023) में भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan) मैच में टीम इंडिया दबाव में घिरने के बाद हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की बेहतरीन बैटिंग से खुद को संभालने की कोशिश कर रही है. इस बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) डगआउट में जब बैठे दिखे तो वह कैमरामैन की हरकत से नाराज हो नजर आए. रोहित शर्मा इससे कुछ चिढ़े-चिढ़े दिखाई दिए. कैमरामैन डगआउट में बैठे रोहित को फिल्माने में जुटा हुआ था. रोहित को यह बात रास नहीं आई और वह कैमरामैन को कैमरा उन पर से हटाने के लिए कहते दिखाई दिए.

रोहित का यह वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रोहित कैमरामैन को अपने ऊपर से कैमरा हटाने के लिए बोल रहे हैं. रोहित कैमरामैन से क्या बोल रहे हैं यह तो सुनाई नहीं दे रहा लेकिन बोलने के साथ-साथ वह हाथों से भी इशारा कर रहे हैं, उससे साफ नजर आ रहा है कि कैमरामैन को अपने ऊपर से कैमरा हटाने को बोल रहे हैं.