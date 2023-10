Rohit Sharma Most Six: ICC वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 3 छक्के जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया है. रोहित ने वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रोहित ने क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए ये बड़ी उपलब्धि अपने नाम की.

रोहित शर्मा के नाम अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 554 छक्के हो गए हैं. इससे पहले क्रिस गेल के नाम सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड था. इससे पहले रोहित ने महज 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया जो मौजूदा वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे तेज पचासा है.

