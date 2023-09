नई दिल्ली: वनडे वर्ल्ड कप (World Cup 2023) शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है. 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में इसकी शुरुआत हो जाएगी. एशिया कप (Asia Cup 2023) को इसी बड़े टूर्नमेंट की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. इसी एशिया कप (Asia Cup) में 2 सितंबर शनिवार को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मुकाबला होगा. भारतीय टीम ने बीते 10 साल से आईसीसी की कोई ट्रॉफी (ICC Trophy) नहीं जीती है. टीम की कमान इस बार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर है. और रोहित पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह 2013 से चली आ रहे इस सूखे को खत्म करें. रोहित के साथ ही विराट कोहली (Virat Kohli) और शुभमन गिल (Shubman Gill) को पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) ने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खास खिलाड़ी के तौर पर चुना है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह बतौर कप्तान यह रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का पहला और आखिरी वनडे वर्ल्ड कप होगा.

गांगुली ने रेव स्पोर्ट्स के साथ खास बातचीत में कहा, ‘विराट अच्छा खेल रहे हैं. वह बीते कुछ महीनों में बहुत अच्छा नजर ाए हैं और वह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. वह रोहित शर्मा के साथ भारत के सबसे खास खिलाड़ी होंगे. रोहित एक कप्तान के तौर पर अपना पहला और आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. मैं यहां 50 ओवर के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं जो 4 साल बाद खेला जाता है. वह टी20 खेल सकते हैं लेकिन वह एक अलग फॉर्मेट है. और अंत में, शुभमन गिल के पास क्लास है और वह भारत के लिए मैच जीत सकते हैं. अगर भारत को वर्ल्ड कप जीतना है तो इन तीनों में से सभी को जिम्मेदारी उठानी होगी.’