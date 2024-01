IND vs SA: केपटाउन में जो 14 कप्तान आज तक नहीं कर पाए, वो रोहित शर्मा ने पहली बार में ही कर दिखाया

केपटाउन: रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने केपटाउन में एक नया चमत्कार कर दिया है. रोहित ने केपटाउन में वो करिश्मा कर दिया है, जोकि टेस्ट क्रिकेट इतिहास में अब तक एशिया के कुल 14 और भारत के पांच कप्तान भी नहीं कर पाए थे. जी हां, केपटाउन के न्यूलीलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (newlands cricket ground) में साउथ अफ्रीका को सात विकेट से धूल चटाने के बाद रोहित शर्मा एशिया के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिन्हों टेस्ट क्रिकेट में इस मैदान पर मेजबान दक्षिण अफ्रीका को धूल चटाई है.

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट रहा, जोकि दो दिन तक भी पूरा नहीं चल पाया और पहले ही खत्म हो गया. इस टेस्ट मैच में कुल 33 विकेट गिरे और इस मैच में सिर्फ 642 गेंदें ही फेंकी गई.दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराने के साथ ही भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ करा दी. भारत ने टेस्ट क्रिकेट में केवल दूसरी बार में दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई है. इससे पहले एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने 2010-11 में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई थी.

रोहित शर्मा से पहले अब तक एशिया के 14 कप्तान केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में अपनी-अपनी टीमों की कप्तानी कर चुके थे और किसी को भी जीत नहीं मिली थी. यहां तक कि कोई भी एशियाई कप्तान केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं करा पाया था.

एशिया के जिन 14 कप्तानों को अब तक केपटाउन में हार मिली थी, उनमें भारत के मोहम्मद अज़हरुद्दीन, भारत के सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के अर्जुन रणतुंगा, श्रीलंका के ही सनथ जयसूर्या, पाकिस्तान के वकार वकार यूनिस, भारत के राहुल द्रविड़, पाकिस्तान के इंजमाम उल हक, भारत के एमएस धोनी, श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान, पाकिस्तान के मिस्बाह उल हक, श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, भारत के विराट कोहली और पाकिस्तान के सरफराज अहमद और भारत के विराट कोहली शामिल थे.

! ⚡️ ⚡️#TeamIndia beat South Africa by 7⃣ wickets in the second #SAvIND Test to register their first Test win at Newlands, Cape Town.

Scorecard ▶️ https://t.co/PVJRWPfGBE pic.twitter.com/vSMQadKxu8

— BCCI (@BCCI) January 4, 2024