भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में एशिया कप 2023 खेल रही हैं जिसमें अब उसका सामना पाकिस्तान से सुपर-4 मैच में होगा. इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है लेकिन रिजर्व डे के चलते इस हाई-वोल्टेज के मुकाबले के पूरा खेले जाने की उम्मीद है.

पाकिस्तान के खिलाफ इस अहम मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा साथी खिलाड़ियों के साथ नेट्स में जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिम में काफी पसीना बहा रहे हैं. प्रैक्टिस से फुरसत मिलने पर रोहित फैंस की मुराद भी पूरी कर रहे हैं. ऐसे ही एक फैन है अंकल पर्सी जिन्हें रोहित शर्मा ने बड़ा सरप्राइज दिया है.

फैन को रोहित शर्मा का सरप्राइज

दरअसल, रोहित एकाला में अंकल पर्सी से मिलने उनके घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ वक्त बिताया. इस दौरान रोहित के साथ टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्य भी थे.

बता दें, अंकल पर्सी श्रीलंका के सबसे बड़े क्रिकेट फैन हैं और अपने देश में काफी मशहूर हैं. अंकल पर्सी की उम्र काफी ज्यादा है और इस वजह से उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है. यही वजह रही कि रोहित शर्मा खुद अंकल पर्सी अबेसेकेरा से मिलने उनके घर पहुंच गए.

रोहित शर्मा ने श्रीलंका के मशहूर क्रिकेट फैन गायन सेनानायके के अनुरोध पर अंकल पर्सी से मुलाकात की. सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो गया है जिसमें भारतीय कप्तान को पर्सी अबेसेकेरा के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है.