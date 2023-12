Hindi Cricket Hindi

IPL 2024: रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना MI को पड़ा भारी, करवा लिया बड़ा नुकसान

IPL 2024 से पहले मुंबई इंडियंस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है. दरअसल, रोहित को कप्तानी से हटाने के साथ ही MI को फॉलोअर्स का नुकसान झेलना पड़ा है.

Hardik Pandya is New Captain of Mumbai Indians: 5 पांच बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट के 2024 सीजन के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को अपना नया कप्तान नियुक्त किया. इस ऐलान के साथ ही रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी के शानदार सफर का अंत हो गया. रोहित ने 10 सालों तक मुंबई इंडियंस की कमान संभाली और पांच बार टीम को चैंपियन भी बनाया.

मुंबई इंडियंस की कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाए जाने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो हिटमैन के फैंस काफी नाराज हो गए. फैंस की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के तुरंत बाद लाखों फैंस ने मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया. खबर है कि लगभग 1.5 लाख फैंस ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है.

Mumbai Indians lost around 1.5 Lakh followers today after the announcement. pic.twitter.com/GkaMbcwesc — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 15, 2023

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक फैन मुंबई इंडियंस की कैप को आग में जलाते हुए नजर आ रहा है. रोहित को कप्तानी से हटाए जाने के बाद फैंस का ये गुस्सा सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह से सामने आ रहा है.

A Rohit Sharma fan burns the Mumbai Indians’ cap. pic.twitter.com/FtlTI20VvY — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 15, 2023

बता दें, मुंबई इंडियंस के इंस्टा फॉलोअर्स की संख्या पहले करीब 13.2 मिलियन थी जो रोहित शर्मा की कप्तानी जाने के बाद घटकर करीब 12.9 मिलियन रह गई. इससे साफ अंदाजा लगाा जा सकता है कि रोहित की फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है. रोहित के फैन देश ही नहीं पूरी दुनिया में मौजूद हैं.