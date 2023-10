Hindi Cricket Hindi

Rohit Sharma Now Has 7 Century In World Cup The Most By Any Player In Wc History Surpass Sachin Tendulkar

Rohit Sharma ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज बने

रोहित शर्मा वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 6 शतक के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया.

PIC- MI

Rohit Sharma has Most Century in World Cup: ICC वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे ही मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने तूफानी शतक ठोक रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. रोहित ने अर्धशतक जड़ने के दौरान वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. रोहित ने 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ा जो इस वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक और वर्ल्ड कप इतिहास में भारत का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है.

रोहित पहले 50 रन तेजी से पूरा करने के बाद और ज्यादा खूंखार हो गए और अफगान गेंदबाजों की धुनाई करते हुए महज 63 गेंदों पर वर्ल्ड कप में अपना 7वां शतक ठोक दिया. इसके साथ ही रोहित वर्ल्ड कप इतिहास में सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए. रोहित ने 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से वर्ल्ड कप में अपना 7वां सैकड़ा पूरा किया.

रोहित ने सचिन ही नहीं बल्कि कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दरअसल, भारतीय कप्तान वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं.

ODI वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक

रोहित शर्मा- 7 शतक

सचिन तेंदुलकर-6 शतक

कुमार संगाकारा- 5 शतक

रिकी पोंटिंग- 5 शतक

डेविड वॉर्नर- 4 शतक

सौरव गांगुली- 4 शतक

एबीडी- 4 शतक

वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे तेज शतक

रोहित शर्मा- 63 गेंदें.

कपिल देव – 72 गेंदें.

एक साल में 50 छक्के लगाने वाले भारतीय

सचिन तेंदुलकर (1998)

रोहित शर्मा (2017)

रोहित शर्मा (2018)

रोहित शर्मा (2019)

सूर्यकुमार यादव (2022)

रोहित शर्मा (2023)*

ODI पारी के पहले 10 ओवरों में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन:-

76 – रोहित शर्मा बनाम अफ़ग़ानिस्तान, 2023

70 – रॉबिन उथप्पा बनाम वेस्टइंडीज, 2007

60 – सचिन तेंदुलकर बनाम पाक, 2003

60 – वीरेंदर सहवाग बनाम श्रीलंका, 2008

59 – वीरेंदर सहवाग बनाम बांग्लादेश, 2011

सलामी बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक वनडे शतक

45- सचिन तेंदुलकर

29- रोहित शर्मा

28- सनथ जयसूर्या

27- हाशिम अमला

25- क्रिस गेल

21- तिलकरत्ने दिलशान

भारत के लिए सबसे तेज़ वनडे शतक

52 – कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर 2013

60 – सहवाग बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन 2009

61 – कोहली बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर 2013

62 – अज़हरुद्दीन बनाम न्यूजीलैंड, बड़ौदा 1988

63 – रोहित वी एएफजी, दिल्ली, 2023

