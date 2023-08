एशिया कप 2023 के सोमवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया. भारत की 17 सदस्यीय टीम में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, वहीं इस टीम में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी मौका दिया गया है. दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम चयन और उससे जुड़े सवालों का जवाब दिया. हालांकि इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने एक सवाल का मजेदार अंदाज में जवाब दिया.

यह पागलपंती हम नहीं करते…

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित शर्मा ने बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी (लचीलापन) के सवाल पर चुटीले अंदाज में जवाब दिया. रोहित शर्मा ने कहा, बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब भी मैने बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, इसका मतलब यह है कि जो खिलाड़ी चार, पांच या छह नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें फ्लेक्सिबल होना होगा. केएल राहुल नंबर पांच के बल्लेबाज हैं, वहीं बाकी बल्लेबाजों को फ्लेक्सिबल होना होगा. भारतीय कप्तान ने कहा, हमलोगों ने भी करियर के शुरुआत में इसी तरह से अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी की है. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि हम ओपनर्स को आठ नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेज देंगे, ये पागलपंती हम नहीं करते.