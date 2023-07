रोहित शर्मा ने ये कैसी शक्ल बना ली है? आपने देखा क्या 'हिटमैन' का UNSEEN VIDEO

Rohit Sharma Funny Video: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच बिना किसी के परिणाम के ड्रॉ हो गया. इसके बाद भारत ने अब टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है. मैच जीतने के लिए मेजबान टीम को 365 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन बारिश के कारण पांचवें और अंतिम दिन एक भी गेंद नहीं फेंक जा सका और मैच ड्रॉ हो गया. भारत ने पहला टेस्ट पारी और 141 रन से जीता था. मैच के चौथे दिन का खेल भी बारिश से प्रभावित रहा था. इस बीच, मैच के चौथे दिन से ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma Funny Video) का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में रोहित काफी कंफ्यूज सा दिखाई पड़ रहे हैं. इनकी शक्ल भी अजीब सी लग रही है. वीडियो में वह खिड़की से बाहर झांकते हुए नजर आ रहे हैं. रोहित शर्मा के इस UNSEEN VIDEO को देखकर फैंस अब हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो टीम इंडिया की दूसरी पारी का है.

वीडियो में रोहित के बाल भी बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा जैसे रोहित सो के जगे हों. इस दौरान वह अलग तरह का रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. फैंस को ‘हिटमैन’ का यह वीडियो काफा पसंद आ रहा है. रोहित का यह वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल होने के बाद फैंस अब इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं और साथ ही वे मीम्स भी शेयर कर रहे हैं.

रोहित ने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 143 गेंदों पर नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 80 रन की पारी खेली थी. उन्होंने दूसरी पारी में 44 गेंदों पर पांच चौकों और तीन छक्कों के सहारे 57 रन बनाए. रोहित का टेस्ट करियर में अब तक का यह सबसे तेज अर्धशतक है. उन्होंने मात्र 35 गेंदों पर ही फिफ्टी जड़ दी.