मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर विराट कोहली के मैजिक के चलते भारतीय टीम ने अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्‍तान को चार विकेट से मात दी. आखिरी तीन ओवरों में टीम इंडिया को जीत के लिए 48 रन की दरकार थी. शायद कुछ भारतीय फैन्‍स यहां से जीत की आस भी छोड़ चुके होंगे लेकिन विराट को भरोसा था. वो अंत तक लड़े और रोहित शर्मा एंड कंपनी को विजयी बनाया. मैच के बाद हिटमैन भी भागते हुए मैदान पर आए और उन्‍होंने खुशी से विराट को हवा में उठा लिया.Also Read - India vs Pakistan T20 World Cup: भारत की हुई जबरदस्त जीत, 4 विकेट से हारा पाकिस्तान, विराट ने एक दिन पहले दिया दिवाली का तोहफा | Watch Video

अक्‍सर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच झगड़ों की खबरें रह-रह का सामने आती ही रहती हैं. विराट और रोहित दोनों ही इस तरह की बातों में कोई सच्‍चाई नहीं होने की बात कहते रहे हैं. आज मैच के दौरान कप्‍तान और पूर्व कप्‍तान के बीच दिखी कैमेस्‍ट्री ने यह दिखा दिया कि दोनों एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं. Also Read - T20 World Cup- India vs Pakistan: किंग की तरह खेले विराट कोहली, मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को दिलाई जीत

Virat Kohli 👑

Take a Bow legend. Unbelievable Player Unbelievable knock!

Greatest Ever Batsman, NO more Debate No Means NO #INDvPAK #T20WorldCup pic.twitter.com/zgZch1UFMc

— Rayees (@RayeesIsHere) October 23, 2022