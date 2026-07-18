क्या रोहित शर्मा सच में लेने जा रहे संन्यास! क्या लॉर्ड्स में होगा 'हिटमैन' का आखिरी ODI? जानें BCCI का क्या आया अपडेट

Rohit Sharma last ODI at Lords: क्या रविवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला 'हिटमैन' रोहित शर्मा का आखिरी वनडे मैच होगा? संन्यास की इन खबरों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवाजीत सैकिया ने एक बड़ा बयान देकर फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है. जानें इस पूरे विवाद की असली वजह..

Written by: Satyam Kumar
Published: July 18, 2026, 6:37 AM IST
Rohit sharma retirement
रोहित शर्मा
  • BCCI सचिव देवाजीत सैकिया ने साफ किया है कि रोहित शर्मा अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं और लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं होगा.
  • बोर्ड के अनुसार, रोहित भारतीय वनडे टीम का अहम और नियमित हिस्सा हैं और जब तक वह टीम की योजनाओं में फिट बैठते हैं, खेलते रहेंगे.
  • BCCI के आला अधिकारी, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर के रवैये से नाखुश बताए जा रहे हैं,
  • 300 वनडे क्लब के करीब, टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित शर्मा इतिहास रचने से केवल 13 वनडे मैच दूर हैं.

Rohit Sharma retirement rumors: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के संन्यास को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया जगत में चल रही अफवाहों पर आखिरकार पूर्णविराम लग गया है. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले से ठीक पहले इस तरह की खबरें आ रही थीं कि लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाने वाला मुकाबला हिटमैन के करियर का आखिरी वनडे मैच हो सकता है. लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खुद सामने आकर इन सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और रोहित के फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है.

लॉर्ड्स वनडे के बाद भी देश के लिए खेलते रहेंगे ‘हिटमैन’

बीसीसीआई (BCCI) के सचिव देवाजीत सैकिया ने शुक्रवार को रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में चल रही खबरों को पूरी तरह से नकार दिया. समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) से खास बातचीत में सैकिया ने स्पष्ट किया कि रोहित के संन्यास को लेकर बोर्ड स्तर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है.

और पढ़ें: पार्थिव पटेल बोले- अगर लॉर्ड्स वनडे रोहित शर्मा के करियर का आखिरी वनडे है तो वह करना चाहेंगे यह काम

सैकिया ने कहा कि रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मीडिया में काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. मैं पूरी दृढ़ता के साथ स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हो रही है कि रोहित रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर अपना आखिरी वनडे मैच खेलेंगे. रोहित भारतीय वनडे टीम के नियमित सदस्य हैं और जब तक वह टीम की योजनाओं का हिस्सा हैं, देश के लिए खेलते रहेंगे. सीधे शब्दों में कहें, तो लॉर्ड्स वनडे उनका आखिरी मैच नहीं है.

आखिर क्यों शुरू हुआ संन्यास का विवाद?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर भविष्य, खासकर 2027 वनडे वर्ल्ड कप, की तैयारी कर रहे हैं. चर्चा थी कि चयनकर्ताओं ने 39 वर्षीय अनुभवी ओपनर को संकेत दे दिए हैं कि वे अब आगे की सोच रहे हैं और बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम में बतौर ओपनर लंबी रेस का घोड़ा बनाना चाहते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जारी वर्तमान सीरीज में रोहित के बल्ले से बड़ी पारियां न निकलने के कारण इन अफवाहों को और हवा मिल गई थी.

BCCI आलाकमान और चयनकर्ताओं के बीच तनातनी!

सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मसले को संभालने के तरीके से खुश नहीं हैं. बोर्ड इस बात से असहमत था कि जिस तरह से मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर ने इस मुद्दे को डील किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित शर्मा भी इस बात से काफी आहत और नाराज थे कि इतने अहम मुकाबले से ठीक पहले उन्हें टीम की भविष्य की योजनाओं और उनके टीम में स्थान को लेकर इस तरह की बातें बताई गईं. एक सीनियर और दिग्गज क्रिकेटर के साथ इस तरह के बर्ताव को लेकर ड्रेसिंग रूम और बोर्ड के गलियारों में काफी तीखी चर्चाएं हुईं. इसके बाद, बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया और एक अन्य पूर्व प्रभावशाली अधिकारी ने मिलकर इस संवेदनशील मसले का हल निकाला, जिसके बाद यह आधिकारिक बयान जारी किया गया.

300 वनडे क्लब के बेहद करीब हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट (T20I) और टेस्ट फॉर्मेट से पहले ही संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन वनडे में वे अभी भी भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं. हिटमैन अपने करियर के एक और ऐतिहासिक पड़ाव के बेहद करीब हैं; वह 300 वनडे मैच खेलने वाले क्लब में शामिल होने से महज 13 मैच दूर हैं. रोहित ने हमेशा से यह इच्छा जताई है कि वह 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और इसके लिए वह अपनी फिटनेस पर भी लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं. बीसीसीआई के इस ताजा अपडेट के बाद अब रोहित शर्मा बिना किसी मानसिक दबाव के लॉर्ड्स के मैदान पर टीम इंडिया को जीत दिलाने के इरादे से उतरेंगे.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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