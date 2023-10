WATCH VIDEO: 'बैट नहीं-ये तो मेरे डोले हैं'; Rohit Sharma ने शक की नजर से देखने वाले अंपायर को दिखाए अपने मसल

अहमदाबाद: भारतीय क्रिकेट टीम ने शनिवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को वनडे वर्ल्ड कप 2023 (India vs Pakistan, ODI World Cup 2023) के मुकाबले में 7 विकेट से धूल चटा दी. इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को मसल कर रख दिया. रोहित ने मुकाबले में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए और वनडे क्रिकेट में 300 छक्कों की भी आंकड़ा पार किया. हिटमैन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैरिस राउफ के खिलाफ 90 मीटर का कवर से ऊपर से एक शानदार छक्का भी जड़ा. बॉल के दर्शक दीर्घा में गिरने के बाद रोहित ने बड़ी मुस्कान के साथ फील्ड अंपायर को अपने डोले दिखाने शुरू कर दिए.

कप्तान रोहित का रिएक्शन उसी टाइम कैमरे में कैद हो गया. उन्होंने 63 गेंदों पर 86 रन की शानदार पारी खेली. अपनी इस पारी के दौरान रोहित ने 6 चौके और इतने ही छक्के लगाए. अपनी पारी के दौरान वह नॉन स्ट्राइकर एंड पर फील्ड अंपायर को अपना डोले दिखाते हुए नजर आने लगे. हिटमैन यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह इन डोलो की वजह से लंबे-लंबे छक्के लगा पा रहे हैं. रोहित की अंपायर को बाइसेप्स दिखाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

रोहित ने मैच के बाद किया खुलासा

मैच के बाद एक वीडियो में हार्दिक पांड्या ने रोहित से मसल सेलिब्रेशन के बारे में पूछा. जवाब में रोहित ने कहा, ”वह (फील्ड अंपायर इरास्मस) मुझसे पूछ रहे थे कि तुम इतने लंबे-लंबे छक्के कैसे मार लेते हो? आपके बल्ले में कुछ तो होगा. मैंने कहा कि कुछ नहीं ये तो मेरा पॉवर है.”

मैच की बात करें तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए भारत ने पाकिस्तान को 42.5 ओवर में 191 रन पर ढेर कर दिया और फिर 30.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत की वनडे वर्ल्ड कप 2023 में यह लगातार तीसरी जीत है और अब वह अंकतालिका में नंबर-1 पर पहुंच गया.

Rohit Sharma – A complete entertainer on & off the field. pic.twitter.com/KiutSCWmFY

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 15, 2023