IND vs BAN: बीसीसीआई ने किया कन्फर्म, पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की जगह लेगा यह बल्लेबाज

कप्तान रोहित शर्मा चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं . रोहित की गैरमौजूदगी में केएल राहुल टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. रोहित की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में शामिल किया गया है. राहुल इससे पहले एक टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं. रोहित को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान अंगूठे में चोट लग गई थी वह स्वदेश लौट आए हैं.

बीसीसीआई ने रविवार को कहा कि मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह नवदीप सैनी और सौरभ कुमार को टीम में शामिल किया गया है. चयनकर्ताओं ने मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति में जयदेव उनादकट को टेस्ट टीम में वापस बुलाया है.

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 12 साल बाद टेस्ट टीम में जगह बनाई है। उनादकट ने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में 19 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था.