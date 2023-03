मोहम्मद शमी को निशाना बनाकर लगे 'जय श्री राम' के नारे? मामले पर कप्तान रोहित ने तोड़ी चुप्पी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद टेस्ट बिना किसी परिणाम के ड्रॉ हो गया. मैच के पहले दिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे. इस टेस्ट के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को निशाना बनाकर कथिततौर पर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए गए थे.

मीडिया में जारी खबरों में कहा जा रहा है कि टेस्ट मैच की शुरुआत के दौरान, कुछ फैंस ने शमी को उनके धर्म के कारण निशाना बनाया और उन्हें चिढ़ाकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए. इस पूरे मामले पर अब कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

रोहित ने कहा है कि वह अहमदाबाद टेस्ट के दौरान इस तरह के मामलों से अंजान थे.सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ दर्शकों को तेज गेंदबाज शमी को ‘जय श्री राम’ कहते हुए देखा गया था. इसे लेकर रोहित ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है.

कप्तान ने कहा, ”मैं शमी के लिए जय श्री राम के नारे बिल्कुल अनजान हूं. मैंने इसे पहली बार ही सुना है. मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ है. हम ट्रोल्स के साथ नहीं जुड़ते हैं, और उनसे उलझने से केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा.”

इस बीच इनसाइडस्पोर्ट्स ने बीसीसीआई के अधिकारी के हवाले से कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले ही ऐसी कई टिप्पणियों को हटा चुके हैं. इससे पहले भी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के कारण शमी को प्रशंसकों के गुस्से का सामना करना पड़ा था. उस समय तत्कालीन कप्तान विराट कोहली भी इस मामले पर चुप्पी साधे रहे थे. अब रोहित भी शमी को निशाना बनाकर जय श्री राम के नारे लगाने के सवाल को टाल गए.