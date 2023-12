वह लीडर है, उसे टी-20 वर्ल्ड कप तक कप्तान होना चाहिए, रोहित के समर्थन में उतरे सौरव गांगुली

नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. यह भी कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा की टी-20 टीम से छुट्टी हो सकती है. बीसीसीआई ने एक दिन पहले साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम का ऐलान किया, रोहित शर्मा ने इस दौरे पर टी-20 सीरीज से ब्रेक लिया है, मगर वह टेस्ट में कप्तानी करते नजर आएंगे. पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का मानना है कि अगर रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं तो टी-20 विश्व कप तक उन्हें टीम का कप्तान होना चाहिए.

पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने कहा, अभी टीम में कई खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, सूर्या टी-20 की कप्तानी कर रहे हैं, केएल राहुल वनडे टीम के कप्तान हैं, मगर एक बार जब रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में खेलने लगेंगे, तो उन्हें टीम का कप्तान होना चाहिए. रोहित ने वर्ल्ड कप 2023 में शानदार प्रदर्शन किया, वह एक लीडर हैं, तो मुझे उम्मीद है और मेरा ऐसा मानना है कि वह टी-20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के कप्तान बने रहेंगे.

#WATCH | Former cricketer Sourav Ganguly says, “… Rohit Sharma should be the captain of India because he’s done so well in the World Cup. He’s a leader. So I expect, and I presume that he will continue as captain till the T20 World Cup.” pic.twitter.com/ydXoXJenSK

— ANI (@ANI) December 1, 2023