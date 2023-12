मुंबई : मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया है. इसके बाद से ही मुंबई इंडियंस के कई फैंस बहुत नाराज हैं. सोशल मीडिया पर भी फैंस ने अपने गुस्से का इजहार किया. मुंबई इंडियंस की फॉलोइंग में भी कमी देखी गई. मुंबई ने रोहित शर्मा की कप्तानी में पांच बार आईपीएल का खिताब जीता लेकिन अब टीम ने उनकी जगह पर हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाया है. हार्दिक पहले मुंबई का ही हिस्सा थे. उन्होंने दो सीजन गुजरात टाइटंस की कप्तानी की. उनकी कप्तानी में एक बार गुजरात ने खिताब पर कब्जा किया और दूसरी बार फाइनल में उसे चेन्नई सुपर किंग्स से हारा का सामना करना पड़ा.

इस बीच ऐसी भी खबरें चलीं कि रोहित आईपीएल में किसी दूसरी टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं. हालांकि मुंबई इंडियंस टीम ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया. पर कुछ फैंस ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि रोहित मुंबई इंडियंस छोड़ दे. हालांकि ऐसा होने की संभावना न के बराबर है.

एक नजर डालते हैं कि फैंस क्या कह रहे हैं.

Definitely LEAVE. He kicking MI’s ass will be the next big thing. He should leave, win the IPL as a Captain of another team and give it back to the Mumbai MFs.

ROHIT LEAVE MI pic.twitter.com/q9KeoeuAjB

— ΝΘᏴᏆͲᎪ🇮🇳🚩❤️💯 (@Nobita45264) December 20, 2023