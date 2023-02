IND vs AUS- रोहित शर्मा हंसते-हंसते बता गए कप्तानी का दर्द, बोले- बहुत परेशान हूं

नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया पहला टेस्ट मैच तीसरे ही दिन खत्म हो गया. ऑस्ट्रेलिया के कुल 20 विकेटों में से 16 विकेट स्पिनरों ने ही अपने नाम किए. हर स्पेल में हर स्पिन अपने कप्तान को विकेट लेकर भी दे रहा था. लेकिन इसके बावजूद कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा कि वह टीम के स्पिनरों से बहुत परेशान हैं और वे उनके सिर में दर्द करते हैं. रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनरों को मैनेज करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है.

दरअसल कप्तान रोहित शर्मा इसलिए परेशान नहीं हैं कि उनके स्पिन गेंदबाज विकेटों के संघर्ष कर रहे हों या फिर सटीक लाइन लेंथ पर बॉलिंग न कर रहे हों. वह तो इसलिए परेशान है कि टीम का हर स्पिनर जब बॉलिंग शुरू करता है तो फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेता. रोहित को किसी अन्य गेंदबाज को लाने के लिए उन्हें बहुत मनाना पड़ता है.