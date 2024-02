Rohit Sharma Test century: रोहित शर्मा ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक, आलोचकों को दिया करारा जवाब

Rohit Sharma 11th test century: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने राजकोट टेस्ट मैच में टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा. टी तक 97 रन बनाने के बाद दिन के आखिरी सेशन के पहले ही ओवर में रोहित ने रेहान अहमद (Rehan Ahmed) की पहली गेंद पर दो रन लिए. ओवर की तीसरी गेंद पर दो और रन लेकर रोहित ने अपना शतक पूरा किया.

इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट के पहले दिन भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट केवल 33 रन पर खो दिए थे. जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के साथ मिलकर पारी संभाली.

— BCCI (@BCCI) February 15, 2024