शोएब अख्तर ने कहा- रोहित शर्मा के लिए 50 वनडे शतक कोई बड़ी बात नहीं, वो इस विश्व कप में 5-6 शतक लगा सकता था लेकिन...

विश्व कप 2023 में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की निडर और आक्रामक बल्लेबाजी की सराहना करते हुए, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने कहा कि भारत के कप्तान अगर चाहते तो इस विश्व कप में आसानी से 5-6 शतक लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी भी स्तर पर एक्सीलेटर से अपना पैर नहीं हटाने का फैसला किया. भारत में हो रहे आईसीसी टूर्नामेंट रोहित का एकमात्र शतक अफगानिस्तान के खिलाफ आया था.

अख्तर ने कहा, “भारत ने न्यूजीलैंड को बेरहमी से हराया. रोहित शर्मा ने कहा कि हमें बोल्ट से समस्या है? मैं उसका ख्याल रखूंगा. आपको (मिशेल) सेंटनर से समस्या है? मैं उस पर हमला करूंगा. रोहित शर्मा से मेरी एकमात्र शिकायत यह होगी कि वह शतक नहीं बना रहे हैं. हालांकि, रोहित शर्मा इस विश्व कप में आसानी से 5-6 शतक लगा सकते थे.”

India moving closer to glory. A good fight from NZ today though.

And Virat Kohli, what a player.

100 × 50 now in ODIs. pic.twitter.com/HrfusZmBNF

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) November 15, 2023