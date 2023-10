Captains Meet LIVE: जर्नलिस्ट के इस सवाल पर क्यों अजीबोगरीब रिएक्शन देने लगे Rohit Sharma, कहा- ये मेरा काम नहीं

अहमदाबाद: वनडे वर्ल्ड कप 2023 (World Cup 2023) की गुरुवार से शुरुआत होने जा रही है. गुरुवार से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के लिए भारत पूरी तरह तैयार है. वनडे वर्ल्ड कप साल 2011 के बाद भारत लौटा है और फैन्स में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले बुधवार को सभी 10 टीमों के कप्तान अहमदाबाद में एक मंच पर एकजुट हुए. वर्ल्ड कप 2023 के पहले हुए कैप्टन्स मीट लाइव (Captains Meet LIVE) के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma Video) जर्नलिस्ट के एक सवाल पर चिढ़चढ़ा गए.

दरअसल, कैप्टन्स मीट लाइव के दौरान एक जर्नलिस्ट ने रोहित से पूछा कि पिछला वर्ल्ड कप फाइनल (2019 world cup final) इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) के बीच खेला गया. मैच टाई हुआ, सुपर हुआ और फिर टाई हुआ. लेकिन इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया. क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों टीमों को विजेता घोषित किया जाना चाहिए था? पत्रकार के इस सवाल पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मुस्कुरा रहे थे क्योंकि जर्नलिस्ट हिंदी में सवाल पूछ रहा था.

लेकिन सवाल के पूरा होने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने लायक था. रोहित ने जवाब देते हुए कहा, क्या यार? क्या सवाल पूछ दिया. ये मेरा काम नहीं है सर, घोषित करना (किसी टीम को विजेता) मेरा काम नहीं है.”

pic.twitter.com/wbnSqwSe6p

Typical Rohit Sharma Answer😂😂 !!!

Reporter: Do you think the Trophy should’ve been shared in CWC 2019 between ENG & NZ ?

Rohit: “Kyaa hai yeee…mera kaam nhi hai” (laughs)

Babar translating the question to Jos Buttler.

Good it is ♥️

.

.…

October 4, 2023