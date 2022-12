IND VS BAN: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका; कप्तान रोहित शर्मा स्वदेश लौटेंगे, टेस्ट सीरीज से भी बाहर हुए

बांग्लादेश के हाथों दूसरे वनडे में हारकर सीरीज गंवाने वाली टीम इंडिया को तीसरे मुकाबले से पहले एक और बड़ा झटका लगा है. हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद कहा कि कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश दौरे पर बचे हुए और मैच नहीं खेलेंगे. इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है. ऊंगली में लगी चोट के बाद रोहित अब स्वदेश लौट जाएंगे.

द्रविड़ ने बताया कि चोटिल तेज गेंदबाज दीपक चाहर हैमस्ट्रिंग और कुलदीप सेन भी पीठ की चोट के कारण तीसरे वनडे में नहीं खेलेंगे. रोहित ने मैच के बाद कहा, ‘‘यह (ऊंगली की चोट) ठीक नहीं है. कुछ ‘डिस्लोकेशन’ (हड्डी का अपनी जगह से हटना) और कुछ टांके हैं. भाग्यशाली हूं कि यह फ्रेक्चर नहीं है इसलिये बल्लेबाजी करने आ सका.

हालांकि द्रविड़ ने कहा कि वह सुनिश्चित नहीं हैं कि रोहित 14 दिसंबर से चटगांव में शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में खेल पायेंगे. द्रविड़ ने कहा, ‘‘रोहित, कुलदीप और दीपक तीसरे वनडे मैच में नहीं खेलेंगे. रोहित मुंबई लौटेंगे और विशेषज्ञ को दिखायेंगे कि उनकी ऊंगली की चोट कैसी है. हम इस स्थिति में नहीं हैं कि बता सकें कि वह टेस्ट सीरीज में खेल पायेगा या नहीं. यह जल्दबाजी होगी. ’’ रोहित ने खुद ‘डिस्लोकेशन’ की पुष्टि की हे तो उन्हें नेट में बल्लेबाजी शुरू करने में कम से कम तीन से चार हफ्तों का समय लगेगा.

रोहित मैच के दौरान दूसरी स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे. तभी उन्होंने मोहम्मद सिराज के पारी के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अनामुल हक का कैच छोड़ दिया और गेंद लगने से उनके बाएं हाथ से खून निकलने लगा. उन्हें स्कैन के लिये ढाका अस्पताल ले जाया गया और शुरूआती उपचार के दौरान चोटिल हिस्से में कई टांके लगाने पड़े.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने ट्वीट किया, ‘‘दूसरे वनडे में क्षेत्ररक्षण के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के अंगूठे में चोट लगी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनका आकलन कर रही है. उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया है.’’ रोहित चोटिल होने के बावजूद दूसरे वनडे में नौंवे नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे.