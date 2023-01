IND vs NZ, 2nd ODI: टॉस के समय कप्तान रोहित की याददाश्त गायब! वीडियो वायरल

IND vs NZ, 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना दूसरा वनडे (IND vs NZ, 2nd ODI) खेल रही है. भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का किया फैसला है. दोनों टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.

दरअसल, टॉस के समय सिक्का गिरा रोहित और भारत के पक्ष में गिरा. लेकिन कप्तान भूल गए कि उन्हें क्या करना है. ऐसा लगा कि टॉस के समय रोहित की याददाश्त गायब हो गई है. काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. टॉस जीतने के बाद रोहित ने यह बताने के लिए 13 सेकेंड का समय लिया कि उन्हें क्या करना है. इसके बाद उन्होंने कहा कि वह पहले गेंदबाजी करेंगे.

उन्होंने कहा कि एक मिनट के लिए वह चौंक गए थे कि उन्हें क्या करना है. वह टीम के चुनौती देना चाहते है लेकिन आज वह ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करेंगे.